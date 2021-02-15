В Україні з`явиться Державна житлово-комунальна інспекція

В Україні створять Державну житлово-комунальну інспекцію, яка контролюватиме якість комунальних послуг, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час форуму «Україна 30. Платіжка» заявив, що інспекція виконуватиме функцію арбітра у відносинах споживача з надавачами послуг, і позитивний ефект від її роботи відчують, у першу чергу люди», – сказав Сергій Поліщук.

Комісія зможе здійснювати планові та позапланові перевірки на підставі звернень споживачів, зокрема, інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги та слідкувати за якістю теплопостачання, водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами, управління багатоквартирними будинками та проводити оцінку технічного стану мереж і систем комунальних об’єктів.