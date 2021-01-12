Сервіс E-Journal набирає обертів в освітніх закладах Кіровоградщині

На сьогодні, 12 шкіл Кіровоградської області долучилися до електронних журналів та щоденників E-Journal. Наразі, створено 755 електронних журналів вчителями. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Задум проєкту — спростити документообіг для шкіл, посилити комунікацію між учителями, батьками й учнями з питань оцінювання знань.

Проєкт не є обов’язковим для освітніх закладів. Рішення про участь школи приймають самостійно.

Декілька шкіл Олександрії вже мають досвід із впровадженням електронних журналів на інших платформах, таких як «Нові знання», «Єдина школа», «Моя школа», «Google Classroom».