Діагностування на COVID-19 можна пройти у шкірно-венерологічному диспансері Олександрії

Від сьогодні, 11 січня, КНП “Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер Кіровоградської обласної ради” проводить забір крові з метою обстеження на COVID-19 методом ІФА. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу закладу.

Графік роботи для збору крові на коронавірус:

Пн, Вт, Ср, Чт з 08:00 до 10:00 години на 2 поверсі.

Видача результатів: з 08:00 до 10:00 по середах та п’ятницях на тому ж поверсі при наявності квитанції про сплату діагностування.

Вхід до закладу виключно в захисних масках з дотриманням соціальної дистанції. Вартість забору крові та обстеження (методом ІФА) на COVID-19 складає 165 грн, які можна перерахувати в будь-якому відділенні зв’язку чи банківській установі.