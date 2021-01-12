Фахівці ДСНС Кіровоградщини проводять дезінфекційні заходи проти поширення COVID-19

За чисельними зверненнями від місцевих органів влади Кіровоградської області рятувальники проводять дезінфекційні заходи у населених пунктах та у небезпечних місцях розповсюдження інфекції. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Оброблення здійснюють у захисних костюмах та ранцевими пульверизаторами проводять обробку дезрозчином під’їзди, сходові марші, двері квартир, прилеглі території житлових будинків, зупинки громадського транспорту, дитячі та спортивні майданчики, приміщення різного призначення. Така комплексна робота спрямована на протидію поширенню коронавірусної інфекції.