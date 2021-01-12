За добу в Олександрії підтвердилося 20 нових випадків коронавірусної інфекції

За минулу добу в Олександрії було зроблено майже сто ПЛР-тестів, повідомляє “Голос Громади”.

За результатами тестувань виявлено 20 хворих на COVID-19.

Станом на 12 січня в місті лікуються 55 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 19 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Олександрійського району 6 хворих, зі Знам’янського р-ну – 1;

– на амбулаторному лікуванні знаходиться 36 хворих.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 28 дітей, в тому числі 5 хворих з пневмоніями.

У Центральній міській лікарні лікуються 53 хворих з пневмоніями.

Під наглядом сімейних лікарів лікуються 295 хворих з пневмоніями. Усього станом на 12 січня хворих на пневмонію – 353 особи.