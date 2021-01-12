Стало відомо, хто стане новим керівником центрального ринку в Олександрії

Вчора, 11 січня, стало відомо, хто займе посаду директора Олександрійського центрального ринку. Повідомляє “Голос Громади”.

За рішенням міського голови Сергія Кузьменка, відтепер справами ринку займатиметься Олександр Кіяшко.

Щодо кандидатур на вищевказану посаду близько місяця тривали обговорення з громадою міста. Вивчивши коментарі та думки містян мер визначився з вибором.

“Поки в соцмережах місяць тривали обговорення, я зустрівся із кандидатами, яких ви пропонували на посаду директора. За власною ініціативою до мене приходили і підприємці ринку. У нас із ними спільна мета – викорінити принизливі для сучасного світу побори і створити чесні та комфортні умови роботи. Старі «базарні» правила нехай залишаться у минулому” – йдеться на офіційній сторінці керманича міста у ФБ.

“У керівника, до того ж, ще ряд завдань: оприлюднити громаді тіньові і корупційні схеми, що формувалися роками; провести аудит діяльності підприємства; збільшити надходження до міського бюджету, бо ринок – для міста, а не навпаки. Вірю, що Олександр Кіяшко впорається із цими завданнями. Головне – прозорість, відкритість і це основна умова його роботи. Контролюватимемо разом! – додається у повідомленні”.