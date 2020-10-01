Школи та дитсадки Олександрії не працюватимуть через відключення води (графік підвозу питної води по місту)

В Олександрії у зв`язку з ремонтними роботами впродовж трьох днів не буде води, повідомляє «Голос Громади».

Постачання води припиняють з 00:00 6 жовтня до 17:00 8 жовтня.

Поки не буде води водоканал підвозитиме питну воду за адресами:

З 8:30 до 10:00 пл.Покровська (на кільці);

З 13:00 до 15:00 центр (на кільці);

З 17:00 до 18:00 вул. 6-го Грудня (біля магазину «Оптика»);

З 19:00 до 20:00 вул. Г.Сталінграду, 19 (біля р-ну «Світанок»).

В цей час олександрійські школи не працюватимуть з 5 по 9 жовтня, дитячі садки з 6 по 8 жовтня.

Як зазначається на сайті ОКВП «Дніпро-Кіровоград», продовжуються роботи з реконструкції на водопровідних насосних станціях. З 6 жовтня відповідно до контракту підрядники «Riko d.o.o» та ТОВ «ІБК Євротехнології» проведуть заміну та монтаж запірної арматури на водопровідних насосних станціях для подальшого монтажу сучасного енергоефективного насосного обладнання, придбаного за рахунок кредитних коштів Світового банку.