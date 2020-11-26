З початку карантину безробітнім Кіровоградщини виплачено понад 13 млрд гривень

Упродовж карантину, тобто з 12 березня 2020 року і до сьогодні, виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Заборгованості по виплаті допомоги по безробіттю немає. Також з метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу Урядом було виділено із фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд грн на програму допомоги по частковому безробіттю. Станом на сьогодні вже профінансовано 2,5 млрд грн.

Про це повідомив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

«Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. З цією метою ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма по частковому безробіттю, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисяч громадян. Це і програма «5-7-9», однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. Це і посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей», – прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Міністр наголосив, що фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців у період карантинних обмежень є на постійному контролі Уряду, який у разі потреби оперативно вносить зміни в законодавчу базу для додаткового виділення коштів.

Так, останніми урядовими ініціативами для програми допомоги по частковому безробіттю додатково було виділено 80 млн грн. а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги по безробіттю – майже 1,2 млрд. грн.