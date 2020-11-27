Скандал і «неспортивна» поведінка міського голови на сесії міськради: що б це означало?

На останній (93-й) позачерговій сесії Олександрійської міської ради депутатам було запропоновано розглянути два питання порядку денного. А вже перед завершенням цього короткого пленарного засідання на ньому несподівано спалахнули пристрасті і прозвучали скандальні звинувачення та образи з боку мера міста у бік депутатів, повідомляє «Голос Громади».

Спочатку сесія проходила мирно. Депутати проголосували за внесення змін до бюджету міста на поточний рік, збільшивши його доходи і видатки на суму 300 грн за рахунок державної субвенції на проведення виборів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів (суто технічне питання). Так само першим питанням ухвалили внутрішній перерозподіл коштів в межах головних розпорядників бюджету, які будуть направлені на врегулювання виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Наступним рішенням, як додатком до першого питання, було затверджено план підготовки регуляторних актів міською радою на 2021 рік.

Друге питання було також поточним і стосувалося земельних відносин, але його розгляд вирішили відкласти, оскільки проєкти рішень депутати отримали перед самим засіданням і навіть не встигли з ними ознайомитися.

Якби на цьому присутні поставили крапку, то сесія б і закінчилася мирно. Але один з депутатів (він же заступник міського голови Сергій Гриценко) виступив з пропозицією, яка стосувалася майбутнього підвищення абонплати за транспортування природного газу у 2,7 раза, яке нібито збирається ввести «Кіровоградгаз». С.Гриценко запропонував присутнім дати протокольне доручення міському голові С.Цапюку, щоб він звернувся з листом до Президента, прем`єр-міністра держави та комісії НКРЕ КП, аби вони перевірили коректність розрахунків нового тарифу, запропонованого «Кіровоградгазом».

Депутати Сергій Ракута і Віталій Заріцький висловили свої зауваження, що пропозиція, внесена С.Гриценком з голосу, не входить у порядок денний сесії, а тому не може бути проголосована і краще її відкласти. Зовсім несподівано ці репліки викликали гнів у міського голови. На дуже підвищених тонах Степан Цапюк почав дорікати депутатам, котрі насмілилися не погодитися з його пропозицією фактично порушити порядок проведення сесії. Як зазвичай у подібних випадках, мер спочатку схопився за банальний «політичний батіг», звинувачуючи обох своїх опонентів у нібито якихось зв`язках з керівництвом облгазу. А коли С.Ракута і В.Заріцький спробували щось відповісти на цей не надто вишуканий випад, С.Цапюк різко їх перебив і традиційна риторика мера міста, якою він користується вже багато років, переросла у тривіальні популістські гасла: «Вам жители города доверили мандат, а вы не хотите принимать решения в их пользу?!». І нарешті, коли й цього, давно заяложеного аргументу міському голові виявилося замало, він перейшов на особистості: «Зарицкий! Не нравится – закрой дверь с той стороны!», – щосили кричав у мікрофон очільник міста, показуючи рукою на вихід.

…Пізніше депутат Віталій Заріцький з подивом зазначить: «Різного я наслухався за 5 років цієї каденції від Степана Кириловича, але щоб мер пальцем вказував на двері депутату – такого я взагалі ще ніде не чув! Наш голова любить при кожній нагоді хизуватися тим, що при владі міста перебуває 20 років, отож за цей час, схоже, він увірував, що йому дозволено все – від порушень регламенту сесій і аж до того, щоб виганяти незручних йому депутатів з сесійної зали… Зараз навіть у школах безнадійних бешкетників з класу не прийнято виганяти, а тут міська рада, як не як, – напівжартома зазначив депутат. – От цікаво, що сказала б з цього приводу наша комісія з питань дотримання депутатської етики і регламенту?», – продовжив він.

(Зазначимо між іншим: скоріш за все, вона нічого й не сказала б. Хоча б з тієї простої причини, що голова постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції Микола Воробченко перестав брати участь у роботі сесій ще десь з 2016 року. Просто припинив на них ходити, і все. І нікому до цього немає діла).

А тим часом на сесії Степан Кирилович не вгавав: «Зарицкий, позор! Позор, Зарицкий! А вы, если не хотите, мне плевать: я сам подпишу письмо!», – вже у бік усіх депутатів громогласно кричав через підсилювач звуку міський голова. (Виникало занепокоєння, що він зараз у праведному гніві і справді почне плюватися у сесійну залу та тикати дулі «неслухняним» депутатам…Але врятував Державний гімн, який зазвучав з гучномовців і під час якого у залі заведено стояти струнко і зберігати тишу)…

Та навіть після закінчення сесії нестримні емоції мера міста ще не вичерпалися. Коли всі виходили із зали засідань, вже у вестибюлі він наздогнав В.Заріцького і продовжував на нього кричати, звинувачуючи у тяжких гріхах – «протистоянні інтересам жителів міста». А на підкріплення ефекту міський голова багато разів викрикував: «Ты – порохобот, Зарицкий! Порохобот!». Навколо зібрався гурт депутатів: одні своїми репліками тільки підливали «олії у вогонь», інші намагалися якось урезонити міського голову. Цей гвалт гулко розносився по всій будівлі міської ради. Її працівники, випадково проходячи коридорами, не розуміли, у чому справа, злякано озиралися, втягували голову в плечі і поспішали сховатися у своїх кабінетах…

«Що це було? Я так і не зрозумів причину такого раптового нападу. Ну, те, що перша посадова особа міста ще з перших років свого головування звикла звертатися на «ти» до всіх своїх співрозмовників, незалежно від їхніх віку, статі та соціального статусу і таке «тикання» далеко не всім до вподоби – про це я взагалі мовчу. Але відверто і публічно підвищувати голос на опонентів, та ще й з намаганнями їх принизити (що теж давно у звичках С.Цапюка) – це рівень культури місцевого державного діяча з 20-річним стажем? До речі, Степан Кирилович чомусь вважає, що «порохобот» це така лайка, чи пугало, яким матері неслухняних дітей повинні лякати? – жартома зауважує В.Заріцький. – І до чого воно у даному випадку, або й взагалі – з якого боку тут партійна приналежність, коли мова йшла про звичайні, буденні речі? Адже Степану Цапюку ніхто щоразу не коле очі, наприклад, його славним минулим у лавах «Партії регіонів» та давніми обіймами з нині засудженим екс-президентом Януковичем (як і про всі інші партійні кар`єри нашого мера міста) – що було, те загуло, як кажуть…

Не зрозуміла і сама причина такого негарного фіналу звичайної робочої сесії: як і безпідставні звинувачення мера на мою і Сергія Ракути адреси. У своїх виступах пан Цапюк просто намагається зробити з нас двох таких собі антигероїв, «ворогів народу», які мріють тільки про те, аби було, як він каже, «чим гірше, тим краще». Але підніміть і перегляньте протоколи і відеозаписи минулих сесій міськради, де наша депутатська фракція неодноразово виступала проти рішень місцевої влади про підвищення тарифів на теплопостачання, абонплату «Житлогоспу»… Тобто це ті тарифи, формування яких справді у повноваженнях міської влади і які вона завжди з легкістю підвищувала. І до речі, такі підвищення потім неодноразово були визнані Олександрійським міськрайонним судом незаконними, але перші особи міської влади разом з міським головою чомусь на такі судові рішення (як і на наші депутатські звернення) не зважають. Зате дуже голосно завжди вони пропагують з трибуни різноманітні апеляції до вищих рівнів державної влади про скасування тарифів на газ, електроенергію, водопостачання – тобто на те, на що насправді міська влада ніякого впливу не має. Але то не біда: адже як гарно звучать такі популістські звернення (котрі за всі 5 років ні разу не дали бажаного результату) про те, що міська влада стоїть горою за добробут «жітєлєй города». А в нашій державі, мовляв, «нєту власті».

Отож не можу точно відповісти, що ж викликало такий гнів і не надто достойну поведінку першої місцевої особи влади: якщо потрібно було схвалити і надіслати звернення міського голови до вищих державних рівнів і НКРЕ – та будь ласка! Але ж і регламент міської ради та порядок проведення сесій придумані не для того, щоб їх порушувати (тим більше – в угоду простому популізму). Про це, до речі, зауважила на сесії навіть перший заступник і депутат обласної ради Людмила Давиденко: мовляв, дане питання не внесене у порядок денний, тому на ваш депутатський розсуд – можете зараз за нього й не голосувати. Та ця проста і всім зрозуміла думка не була почута міським головою. І у нього раптово з`явилася зручна нагода зайвий раз «навішати всіх собак» на депутатів нелюбимої ним фракції. Що і було ним зроблено», – каже депутат В.Заріцький.

(Для довідки: 1.Термін «неспортивна поведінка» – це з лексикону спортивних коментаторів. Означає заборонені прийоми, застосовані спортсменом до свого суперника або й взагалі грубі порушення правил, допущені ним навмисне.

2.Відеозапис 93-ї сесії є доступним для перегляду на Youtube-каналі та на сайті міської ради. А от продовження вищезгаданої «церемонії» у холі міськради після сесії, на жаль, «для історії» не збереглося).