Скільки доведеться віддавати з сімейного бюджету цієї зими за комуналку відповідно до зміненої формули перерахунку

В Україні змінили формулу розрахунку субсидій та скоротили розмір соцдопомоги для населення, повідомляє «Голос Громади», посилаючись на сайт Обозреватель.

Нові розрахунки можуть привести до зниження розміру субсидій до 40%, відповідно кожній родині доведеться платити більше на 500 грн.

Нововведення набуло чинності, однак зміни українці відчують з настанням опалювального сезону

Кому передбачена знижка, сплачуватимуть за комуналку певний відсоток від доходу сім’ї, решту компенсує держава. У кожного цей відсоток різний. Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім’ї розділити на два прожиткові мінімуми та помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одну людину – 3 тисячі, то сім’я може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Припустимо, що сукупний дохід – 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, все, що понад цю суму, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти поки не будуть).

У новій же формулі замість 15% в формулу встановлять коефіцієнт у 20%. Та ж сім’я, якби, наприклад, зміни ввели минулої зими, отримала б субсидію на 342 грн менше. Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім’ї.

«Разом з усіма змінами, за моїми підрахунками, люди будуть отримувати субсидію на 40% менше, ніж торік. А чому це зробили? На 10,5 млрд у 2020 році зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу », – каже ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Розмір субсидії вперше будуть враховувати як частина доходу сім’ї. Це призведе до того, що розмір допомоги буде істотно меншим. «Припустимо багатодітна сім’я подає документи на отримання державної допомоги як малозабезпечена. За новими правилами їм в доходи впишуть ще й субсидію, а загальний розмір допомоги на дітей зменшується. Вони кажуть, що збільшили допомогу на дітей до 2,5 прожиткових мінімумів. Але по факту вони включили в доходи субсидію і таким чином абсолютно нівелювали будь-яке підвищення », – пояснює колишній міністр.