Налипання мокрого снігу та ожеледь: водіїв Кіровоградщини попереджають про погіршення погоди

0

Сьогодні, 1-го грудня, на території Кіровоградської області очікується погіршення погодних умов, повідомляє “Голос Громади” на сайт гідрометцентру області.

“Вночі  тa вдень 1 грудня, по місту Кропивницький тa по Кіровогрaдській облaсті очікується ожеледь, нaлипaння мокрого снігу, нa дорогaх ожеледиця”,- йдеться у повідомленні.

Відзначається, що погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Читайте також:  Сьогодні працюватиме "пряма телефонна лінія" з першим заступником голови Олександрійської РДА

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ