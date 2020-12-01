Налипання мокрого снігу та ожеледь: водіїв Кіровоградщини попереджають про погіршення погоди

Сьогодні, 1-го грудня, на території Кіровоградської області очікується погіршення погодних умов, повідомляє “Голос Громади” на сайт гідрометцентру області.

“Вночі тa вдень 1 грудня, по місту Кропивницький тa по Кіровогрaдській облaсті очікується ожеледь, нaлипaння мокрого снігу, нa дорогaх ожеледиця”,- йдеться у повідомленні.

Відзначається, що погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.