Олександрійська поліція: ще раз про «громадське місце» і штрафи минулого тижня

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції від мешканців міста надійшло 298 звернень про кримінальні правопорушення та інші події, з яких 63 інформації внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомив «Голосу Громади» речник міськвідділу, дільничний офіцер поліції Сергій Старчик і надав роз’яснення щодо терміну «громадське місце».

За його повідомленням, минулого тижня працівники міськвідділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби продовжували роботу з перевірки суб`єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 5 адміністративних протоколів за ст.44-3 КУпАП.

«Робота даних мобільних груп, які здійснюють перевірку дотримання карантинних oбмежень, націлена на проведення профілактичної роботи серед громадян з урахуванням змін до кодексу України про адміністративні правопорушення. Також роз`яснюються нові вимоги законодавства та наголошується на необхідності правильного використання засобів індивідуального захисту в громадських місцях.

Громадським місцем є частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі – за плату (під`їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше). Даний перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.

Також поліцейські стежать за дотриманням суб`єктами господарювання вимог карaнтину вихідного дня, проводиться роз`яснювальна робота з суб`єктами господарювання, персоналом закладів та відвідувачами щодо запoбігання поширенню гострої респіраторної хвороби «COVID-19», спричиненої коронавірусом», – йдеться у прес-релізі міськвідділу поліції, наданому «Голосу Громади».

Також за словами речника В.Старчика, всього протягом минулого тижня працівниками поліції було складено 173 протоколи за порушення адміністративного законодавства, з яких 81 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння складено 3 протоколи.

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 19 осіб.

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб адміністративно відповідатимуть також 19 олександрійців.