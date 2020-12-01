У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску, 2 грудня, буде тимчасово припинено подачу газу в с. Войнівка, повідомляє «Голос Громади» на сайт Приютівської ОТГ.
Подачу газу буде припинено за наступними адресами:
Центральній 170-187;
Щасливій;
Ломоносова;
Кошового;
Верхній;
Мічуріна;
Користівській;
пров. Залізничному.
Роботи проводитимуть з 8.00 до 18.00.
Завтра для мешканців с. Войнівка Олександрійського району буде тимчасово припинено подачу газу
У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску, 2 грудня, буде тимчасово припинено подачу газу в с. Войнівка, повідомляє «Голос Громади» на сайт Приютівської ОТГ.