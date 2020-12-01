Завтра для мешканців с. Войнівка Олександрійського району буде тимчасово припинено подачу газу

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску, 2 грудня, буде тимчасово припинено подачу газу в с. Войнівка, повідомляє «Голос Громади» на сайт Приютівської ОТГ.



Подачу газу буде припинено за наступними адресами:

Центральній 170-187;

Щасливій;

Ломоносова;

Кошового;

Верхній;

Мічуріна;

Користівській;

пров. Залізничному.

Роботи проводитимуть з 8.00 до 18.00.