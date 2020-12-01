На Олександрійщині легковик під час руху злетів у кювет

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Минулої доби рятувальники Кіровоградщини надали допомогу водієві автомобіля, який опинився в складні ситуації на дорозі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Так, поблизу с. Веселе Олександрійського району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням на складному відрізку дороги та опинився в кюветі. Транспорт зазнав видимих ушкоджень. Водій не постраждав.

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