ТЕРМІНОВИЙ збір коштів для олександрійця! 5-річний Марк благає допомогти врятувати хворого батька

Кореспонденти «Голосу Громади» нещодавно повідомляли про олександрійця Володимира Ференця, який у наслідок нещасного випадку отримав тяжку травму хребта. На його лікування небайдужі містяни збирали кошти.

Аби вижити й повноцінно жити молодому чоловіку потрібне термінове оперативне втручання, однак зібраної суми замало навіть для необхідних щодня медикаментів.

Родина звертається до всіх небайдужих й благає допомогти фінансово, аби чоловік, татко, брат, син і просто хороша людина мала шанс на життя.

Гроші потрібні негайно, час не жаліє нікого! Кожна гривня важлива для хворого! Карта ПриватБанка 5168_7427_0752_5485 Ференець Марина Володимирівна (сестра).

Наразі 34-річний чоловік перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Кіровоградської обласної лікарні у важкому стані.