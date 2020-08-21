Де дозволено розміщувати агітаційну рекламу до виборів в Олександрії?

13 місць для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів на території міста на період проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року визначив виконком Олександрійської міської ради на своєму засіданні 20 серпня, повідомляє «Голос Громади».
Отже, дозволеними для розміщення вищезазначених агітматеріалів місцями є тільки рекламно-афішні тумби, розташовані в Олександрії:
- перехрестя вул.Франка та вул.Козацький шлях,
- вул.Першотравнева (біля в`їзду на КСК «Ніка»),
- покровська площа (перед в`їздом на площу),
- проспект Соборний (між житловими будинками №№5 і 7),
- перехрестя проспекту Соборного та вулиці Першотравневої (біля будівлі за адресою: пр.Соборний, №50),
- площа Соборна (непарна сторона, біля колишнього кінотеатру «Жовтень»,
- площа Соборна (парна сторона, біля автобусної зупинки),
- проспект Соборний (біля музею ім.А.Ф.Худякової),
- вул.Діброви (біля будівлі за адресою: пр.Соборний, №60),
- перехрестя проспекту Соборного та вул.Козацької (біля житлового будинку по проспекту Соборному №96),
- проспект Соборний (непарна сторона, автобусна зупинка «Вул.Гагаріна»),
- проспект Соборний (біля житлового будинку №107),
- проспект Соборний 122б (біля магазину «Тандем»).
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