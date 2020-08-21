Де дозволено розміщувати агітаційну рекламу до виборів в Олександрії?

13 місць для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів на території міста на період проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року визначив виконком Олександрійської міської ради на своєму засіданні 20 серпня, повідомляє «Голос Громади».

Отже, дозволеними для розміщення вищезазначених агітматеріалів місцями є тільки рекламно-афішні тумби, розташовані в Олександрії: