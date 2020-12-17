ТОП-5 областей за споживанням інтернет-трафіку користувачами оптики Укртелекому

Укртелеком підбив підсумки споживання інтернет-трафіку по оптичних лініях зв’язку у листопаді 2020 року та визначив лідерів серед областей України.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

У першу п’ятірку областей з найбільшим середнім показником споживання трафіку одним абонентом протягом місяця за оптичними технологіями (FTTB та FTTH) увійшли: Дніпропетровська область з показником 300,2 Гбайт, Київська (без м. Київ) – 293,5 Гбайт, Закарпатська – 278,8 Гбайт, Кіровоградська – 267,5 Гбайт та Черкаська – 262,4 Гбайт.

Загалом же середній трафік за логіном у листопаді за всіма технологіями становить 141 Гбайт за місяць. Користувачі оптичного інтернету традиційно споживають значно більше трафіку – на рівні 240 Гбайт.

Можливості оптичних телекомліній, яких лише за три квартали цього року збудовано Укртелекомом понад 7 тисяч кілометрів, дозволяють абонентам користуватися швидким інтернетом, Інтерактивним телебаченням та іншими сучасними послугами.

Оператор активно розвиває оптичну інфраструктуру, підключивши до оптики тільки у цьому році сотні населених пунктів.