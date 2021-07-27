В Олександрії будується… «Олександрія»

В Олександрії відновилося будівництво нового торгівельного центру, розпочате понад 12 років тому, повідомляє «Голос Громади».

Нещодавно в районі олександрійського торгівельного центру «Гірник», поряд з Центром зайнятості відновилося будівництво великого торгівельного центру. (Нагадаємо, цей будівельний об`єкт був розпочатий приблизно у 2007 – 2008 роках і відразу ж після закінчення нульового циклу і монтажу залізобетонних конструкцій «заморожений» забудовником на невизначений термін).

Зараз будівництво відновилося і як повідомили «Голосу Громади» у відділі оренди і продажу забудовника, призначення об`єкта не змінилося: це буде торгівельний центр під назвою «Олександрія». ТЦ планується здати в експлуатацію наприкінці 2022 року і за проєктною загальною площею цокольного та двох верхніх поверхів він вийде найбільшим в місті – близько 10,5 тис.м2. Власне, запроєктованй об`єкт має універсальне призначення типу «місто в місті»: його функції не обмежуватимуться лише торгівлею, а й передбачатимуть надання усіх інших можливих послуг. Для зручності відвідувачів планується облаштування будівлі ескалаторами.

Будівництво ведеться приватним власником і відділ оренди та продажу вже запрошує до співпраці потенційних орендарів і покупців приміщень у будівлі майбутнього торгівельного центру «Олександрія». За словами менеджера відділу, наразі говорити про вартість оренди дещо зарано, оскільки вона залежатиме не лише від існуючої на момент здачі об`єкта ринкової ціни, а й від вартості власне будівництва. Але за попередніми розрахунками, вартість буде на середньозваженому для Олександрії рівні. Зараз проєктантами проводиться зонування внутрішніх приміщень будівлі за видами послуг. Робочі площі приміщень будуть різноманітними: приблизно від 18 до 1000 квадратних метрів.