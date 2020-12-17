На Кіровоградщині гірникам-протестувальникам виплатили борги по зарплаті

Нагадуємо, що вчора, 16 грудня, працівники шахт у Кіровоградській області вийшли на акцію протесту та перекрили дорогу, заблокувавши рух транспорту. Інформує «Голос Громади» з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

На сьогоднішній ранок НАЕК перерахував шахтарям підприємству «СхідГЗК» 72,8 мільйона гривень. Кошти підуть на погашення боргів із зарплатнею. Надалі проінформують щодо подальшого розрахунку з підприємством.