Цієї доби у Кіровоградській області виявлено нових хворих на коронавірус

На ранок 17 липня в Україні 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало, повідомляє «Голос Громади».

В Україні за минулу добу зафіксовано 809 нових випадків захворювання, зокрема 2 на Кіровоградщині.

Серед хворих останньої доби 65 дітей та 132 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 211 осіб, померли 11 осіб.