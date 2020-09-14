Благодійний фонд Сергія Кузьменка передав Олександрійській районній лікарні 10 сучасних комп’ютерів

Днями, Олександрійська районна лікарня отримала від Благодійного фонду «Турбота», яку заснував Сергій Кузьменко, комп’ютерну техніку загальною вартістю 167 тисяч гривень, повідомляє «Голос Громади».

Нове обладнання дозволить лікарям працювати в електронній системі згідно з вимогами Національної служби здоров’я України.

«Допомогу лікарям фонд розпочав ще під час жорсткого карантину. Тоді ми оперативно відреагували на потребу медиків і закупили апарати ШВЛ для трьох лікарень Кіровоградщини, у тому числі й Олександрійської міської лікарні. Усього виділили близько п’яти мільйонів гривень. Сьогодні реагуємо ще на одну потребу – районна лікарня потребувала комп’ютеризації, аби мати можливість працювати в електронній системі. Зараз техніка уже працює і я радий, що лікарі мають таку змогу», – зазначив засновник Фонду – Сергій Кузьменко.