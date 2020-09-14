В Олександрійській поліції прокоментували останній випадок вандалізму на міському кладовищі (ДОПОВНЕНО)

Олександрійський відділ поліції порушив кримінальне провадження за фактом масового вандалізму, скоєного на міському цвинтарі, повідомляє «Голос Громади» за коментарем, щойно отриманим у міськвідділі.

Як зазначають в поліції, повідомлення про те, що в ніч з 9 на 10 вересня невстановлена особа здійснила наругу над багатьма могилами на центральному кладовищі м.Олександрії, надійшло до Олександрійського відділу поліції від охоронця даного кладовища 10 вересня. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.297 КК України («Наруга над могилою, іншим місцем поховання, вчинене з корисливих мотивів»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років, або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення. Працівники поліції звертаються до громадян, які володіють інформацією, котра може допомогти розкриттю злочину, повідомляти на телефонну лінію 102.