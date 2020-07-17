Уряд не має нiяких перешкод: Верховна Рада цього року може перейменувати Кіровоградську область  

Вчора, 16 липня, під час пресконференціїї директор Інституту національної пам’яті України Антон Дробович зазначив, що Верховна Рада не має ніяких перешкод для того щоб здійснити перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей у цьому році, повідомляє «Голос Громади».

Він нагадав, що Конституційний суд в лютому минулого року виніс рішення, що обидва законопроекти про перейменування областей конституційні.

“Зараз м’яч на стороні Верховної Ради. Всі бажаючі, всі зацікавлені громадяни — йдіть до своїх народних депутатів і кажіть “шановні народні обранці, будь ласка приймайте рішення”, — сказав Дробович.