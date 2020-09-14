У Міграційній службі Кіровоградщини нагадують про своєчасне оформлення паспорту аби реалізувати виборче право

25 жовтня відбудуться місцеві вибори і саме паспорт громадянина України (ID-картка або книжечка) дає можливість громадянам України, яким виповнилось 18 років, реалізувати право голосу на виборах, повідомляє “Голос Громади”.

У період підготовки до виборів територіальні підрозділи Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області посилено працюватимуть аби своєчасно забезпечити громадян паспортними документами.

У Міграційній службі області рекомендують громадянам своєчасно звернутись до районних підрозділів у разі необхідності замінити паспорт у зв’язку з втратою, викраденням, обміном, непридатністю для подальшого користування тощо. А також варто перевірити актуальність фото у паспорті-книжці та подбати про його вклеювання при досягненні 25- або 45-ти років. ID-картка у регламентному режимі оформлюється до 20 робочих днів, у терміновому – до 10 робочих днів.

На період дії карантинних заходів оформити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки чи вклеїти фото у “паперовий” паспорт можна у будь-якому районному підрозділі Міграційної служби Кіровоградщини незалежно від реєстрації місця проживання.