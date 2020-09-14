На Олександрійщині рятувальники приборкали декілька пожеж

Протягом доби, що минула, пожежники гасили займання на відкритих територіях району, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Займання на відкритих територіях зафіксовано у с. Войнівка та с. Григорівка Олександрійського району, де горіло 200 м² сміття та 1,5 га сухої трави.

В усіх випадках травмованих чи загиблих немає. Причини пожеж встановлюють фахівці.