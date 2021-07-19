У Приютівській громаді реалізують соціальний проєкт «Активні парки – локації здорової України»

Про це йдеться на сайті Приютівської територіальної громади, повідомляє “Голос Громади”.

У 12 територіальних громад Кіровоградщини реалізують 13 об’єктів «першої черги» соціального проєкту та 8 об’єктів у 8 територіальних громадах для включення до «другої черги», серед яких є локація в селищі Приютівка.

Згідно з задумом, неподалік селищної ради буде передбачена локація для заняття спортом у зеленій зоні – парку. Тут розміщуватимуться інформаційні стенди, а також навігаційні матеріали з QR-кодом, аби мати можливість завантажити мобільний додаток, обрати найбільш зручний для свого віку та рівня фізичної підготовки формат занять спортом.

Для громади та її мешканців це важливий проєкт, який дозволить кожному самостійно займатися спортом за допомогою онлайн-завдань − в будь-який день і час доби.