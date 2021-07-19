У Приютівській громаді реалізують соціальний проєкт «Активні парки – локації здорової України»

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Про це йдеться на сайті Приютівської територіальної громади, повідомляє “Голос Громади”.

У 12 територіальних громад Кіровоградщини реалізують 13 об’єктів «першої черги» соціального проєкту та 8 об’єктів у 8 територіальних громадах для включення до «другої черги», серед яких є локація в селищі Приютівка.

Згідно з задумом, неподалік селищної ради буде передбачена локація для заняття спортом у зеленій зоні – парку. Тут розміщуватимуться інформаційні стенди, а також навігаційні матеріали з QR-кодом, аби мати можливість завантажити мобільний додаток, обрати найбільш зручний для свого віку та рівня фізичної підготовки формат занять спортом.

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Для громади та її мешканців це важливий проєкт, який дозволить кожному самостійно займатися спортом за допомогою онлайн-завдань − в будь-який день і час доби.

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