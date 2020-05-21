У Приютівській ОТГ назвали проекти-переможці, що отримають фінансування для реалізації на території громади

У Приютівській громаді обрали найкращі проекти ініціатив жителів Приютівської ОТГ, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт відомства.

Серед переможців обрані наступні проєкти:

1. Облаштування зони відпочинку біля річки. Місце реалізації – смт Приютівка (мкрн. Користівський). Обсяг фінансування – 30 000 гривень.

2. Розвиток лялькового театру для дітей Приютівки «Казка наяву». Місце реалізації – КУ «Центр культури і дозвілля», с.Протопопівка. Обсяг фінансування – 30 000 гривень.

3. «З музикою у серці». «Вчимося правильно співати». Місце реалізації – СБК у с. Войнівка. Обсяг фінансування – 40 000 гривень.

4. Кінотеатр просто неба. Місце реалізації – с.Березівка та вся Приютівська ОТГ – пересувний варіант кінотеатру. Обсяг фінансування – 50 тисяч.

5. Облаштування зони спортивного дозвілля. Місце реалізації – с.Головківка. Обсяг фінансування – 50 тисяч гривень.

Під час розгляду заявок часників конкурсу враховували аби проєкти-переможці охоплювали різні старостинські округи Приютівської ОТГ.