У зв`язку з карантином святкування 274-ї річниці Дня міста Олександрії перенесли на іншу дату

Олександрійським оргкомітетом вирішено перенести святкування Дня міста на іншу дату, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Зазвичай Олександрія відзначає День міста щороку в останню неділю травня, що супроводжується народними гуляннями, концертами та розвагами. Так сталося, що цього року День міста припадає на карантин.

Тож, після зняття заборони на проведення масових заходів місто все ж таки відсвяткує свою 274-ту річницю заснування. Дата та час буде попередньо узгоджена та повідомлена.