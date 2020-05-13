Міська влада Олександрії полюватиме на «дикі бригади»

Управління економіки Олександрійської міської ради отримало розпорядження міського голови проконтролювати в місті діяльність «самодіяльних» будівельно-ремонтних бригад, які працюють нелегально, повідомляє «Голос Громади».

Таке розпорядження олександрійський голова Степан Цапюк дав на останньому засіданні виконавчого комітету і ця тема обговорення виникла поза чергою денною. Мер вважає, що в місті розвелося занадто багато суб`єктів господарювання, які працюють у ремонтно-будівельній сфері «тіньовим способом». «Ці компанії ніде не зареєстровані як підприємці, не сплачують ніяких податків, створюють нездорову конкуренцію легальним будівельникам і при цьому непогано себе почувають і розвиваються: розцінки на ремонти та будівництво у них «московські», – сказав С.Цапюк.

Розпорядження перевірити і взяти на облік бригади «чорних шабашників», які, до речі, не припиняють своєї роботи навіть в жорстких умовах карантину (що також є додатковим порушенням), отримав від міського голови начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко з метою подальшого приведення такої діяльності в місті у правове поле.