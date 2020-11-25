Що чекає на пенсіонерів Кіровоградщини у 2021 році?

Кабінет Міністрів України на Урядовому порталі повідомляє про запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування. Ті, хто ще не встиг вийти на відпочинок за віком, повинні будуть робити внесок на особистий рахунок: гроші на пенсію держава візьме або з податків, або ж змусить виплачувати додатково, повідомляє «Голос Громади» на сайт пенсійного фонду області.

Також в Україні запроваджують «єдине звернення» щодо призначення пенсій, що дасть можливість пенсіонерам менше стикатися з бюрократією та обтяжливими процедурами.

“Наявність страхового стажу та досягнення пенсійного віку – головні умови призначення пенсії за віком на сьогоднішній день. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, з кожним роком поступово збільшується. Так, відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу в 2021 році не менше 28 років”, – зазначила начальник відділу методології роботи з обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Лариса Прохоренко.

У разі відсутності 28 років страхового стажу пенсія призначатиметься з більш пізнього терміну. Так, за наявності в особи страхового стажу від 18 до 28 років пенсія призначатиметься після досягнення віку 63 років; за наявності страхового стажу від 15 до 18 років – після 65 років.