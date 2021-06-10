Уряд схвалив законопроект про монетизацію пільг з оплати проїзду в транспорті

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги по оплаті проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування та виплачуються в визначеному ними порядку і розмірах у формі грошової компенсації. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Уряду.

Ухвалення законопроекту дозволить органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг по оплаті проїзду і сприяти адресності їх надання, – йдеться в повідомленні.