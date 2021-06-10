В Олександрії за минулу добу виявили COVID-19

9 червня було зроблено 41 ПЛР-тест, виявлено 1 хворого на коронавірус, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 10 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 220 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 10 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 2 хворих, з Онуфріївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 210 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 10 червня хворих на пневмонію – 226 осіб, в тому числі 24 дитини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 65 дітей, з них 21 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 17 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 2 дітей.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 178 хворих, в тому числі 1 дитина.