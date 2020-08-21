В Олександрії безробітні вчились презентувати себе роботодавцю

«Співбесіда з роботодавцями – важливий етап при працевлаштуванні.Успіх завжди залежить від уміння презентувати себе з кращого боку, справити гарне враження, переконати роботодавця, що ви – саме та людина, яка йому потрібна», – такими словами днями розпочалатренінг «Підготовка до співбесіди з роботодавцем», заступник начальника відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Маргарита Жежеря, повідомляє «Голос Громади».

Під час заходу розглядалися основні питання, які виникають у пошукачів роботи, серед яких: «Що означає пройти співбесіду ефективно?», «Як правильно налаштувати себе на проходження співбесіди?» та ін.

Учасники тренінгу вчилися, як підготуватися до проходження співбесіди, мали можливістьусвідомитинеобхідність максимального використаннясвоїх прихованихресурсів, дискутували, ділилися власним досвідом, розповідали про планування майбутнього та ін.

Активним було й обговореннязагальноприйнятихправил ділового спілкування, професійних та особистих якостей, які оцінює у потенційних працівниках роботодавець та переліку запитань до роботодавця.

Захід відбувся у доброзичливій атмосфері довіри та взаєморозуміння. Учасники обмінялися думками щодо отриманого заряду впевненості у собі та власних силах, а також висловили бажання якнайшвидше знайти роботу.