Злодії в магазині і автомайстерні: викриття олександрійської поліції

0

Про крадіжки, розкриті кілька днів тому, розповів «Голосу Громади» речник Олександрійського відділу поліції Сергій Старчик.

1 грудня до міськвідділу поліції надійшло повідомлення від 35-річного мешканця міста про те, що в нічний час тієї ж доби хтось проник до приміщення його автомайстерні і викрав звідти майже весь електроінструмент, який там був –  загалом на значну суму: близько 30 тисяч гривень.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що злодіїв, які обікрали майстерню, насправді було аж троє (що зокрема й пояснювало таку кількість винесених звідти речей). Зловмисниками виявилися 29, 21 та 20-річний місцеві жителі. Під час обшуку вдома в одного з них були знайдені та вилучені вкрадені речі. Усіх трьох фігурантів затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Розслідування проводиться у рамках провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Читайте також:  Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко представив свою команду під час першої сесії 8-го скликання

5 грудня міська поліція отримала повідомлення про те, що того ж дня якась невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу викрала з прилавку одного з торгівельних закладів міста товар на суму 709 гривень.

Провівши відповідні дії, правоохоронці міськвідділу поліції викрили зловмисника – 35-річного мешканця міста. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 ККУ («Крадіжка»).

Читайте також:  Топ професій початку зими: вакансії Кіровоградщини з найвищою оплатою

Всього протягом минулого тижня, за офіційним повідомленням поліції, до Олександрійського міськвідділу надійшло 339 звернень від жителів міста про кримінальні правопорушення та інші події, з яких 68 випадків внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Працівниками відділу було складено 118 протоків за порушення адміністративного законодавства, з яких 67 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння складено 1 протокол. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 20 осіб.

За вчинення домашнього насильства складено 6 протоколів за адміністративне правопорушення.

Також протягом минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби продовжувалася робота  з перевірки суб`єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 14 адмінпротоколів відповідно до ст.44-3 КУпАП («Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами», – тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Читайте також:  Підтримка громадян і бізнесу під час карантину: Президент України підписав відповідні закони

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ