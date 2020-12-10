Злодії в магазині і автомайстерні: викриття олександрійської поліції

Про крадіжки, розкриті кілька днів тому, розповів «Голосу Громади» речник Олександрійського відділу поліції Сергій Старчик.

1 грудня до міськвідділу поліції надійшло повідомлення від 35-річного мешканця міста про те, що в нічний час тієї ж доби хтось проник до приміщення його автомайстерні і викрав звідти майже весь електроінструмент, який там був – загалом на значну суму: близько 30 тисяч гривень.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що злодіїв, які обікрали майстерню, насправді було аж троє (що зокрема й пояснювало таку кількість винесених звідти речей). Зловмисниками виявилися 29, 21 та 20-річний місцеві жителі. Під час обшуку вдома в одного з них були знайдені та вилучені вкрадені речі. Усіх трьох фігурантів затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Розслідування проводиться у рамках провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

5 грудня міська поліція отримала повідомлення про те, що того ж дня якась невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу викрала з прилавку одного з торгівельних закладів міста товар на суму 709 гривень.

Провівши відповідні дії, правоохоронці міськвідділу поліції викрили зловмисника – 35-річного мешканця міста. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 ККУ («Крадіжка»).

Всього протягом минулого тижня, за офіційним повідомленням поліції, до Олександрійського міськвідділу надійшло 339 звернень від жителів міста про кримінальні правопорушення та інші події, з яких 68 випадків внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Працівниками відділу було складено 118 протоків за порушення адміністративного законодавства, з яких 67 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння складено 1 протокол. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 20 осіб.

За вчинення домашнього насильства складено 6 протоколів за адміністративне правопорушення.

Також протягом минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб`єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 14 адмінпротоколів відповідно до ст.44-3 КУпАП («Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами», – тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).