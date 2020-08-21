На якому етапі будівництво нової сільської амбулаторії у Пантаївці?

Вже зовсім скоро мешканці Пантаївки м.Олександрії зможуть отримувати медичну допомогу в новій амбулаторії, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Амбулаторія в Пантаївці має типове планування. Будівля поділена на дві зони – робочу та житлову.

У робочій зоні розташована реєстратура, стерилізаційна та маніпуляційна кімнати, кабінети лікаря та педіатра, а також господарська частина.

Житлова зона з окремим входом складається з двох спалень, душової і ванної кімнат, кухні-студії та гардеробної.

Для службового автотранспорту на території амбулаторії побудували гараж.

Будівництво закладу вже добігає кінця й після облаштування меблів і необхідного обладнання його введуть в експлуатацію.