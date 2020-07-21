В Олександрії у парку Шевченка укладають тротуарну плитку з 3D ефектом

Днями в олександрійському парку ім.Т.Г.Шевченка почали укладати бруківку, повідомляє «Голос Громади».

Плитка, якою викладають центральну алею парку, має 3 кольори – блідно-жовтий, світло-сірий та темно-сірий, форма ромб.

Викладання бруківки за відповідною схемою та послідовністю у підсумку створює гарне зображення з 3D ефектом. Виходить гарно!

Нагадаємо, що роботи проводить ФК «Олександрія» на чолі з Сергієм Кузьменком, який взяв в оренду занедбаний парк ім. Т.Шевченка, з метою його комплексної реконструкції.