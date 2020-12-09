В Олександрії є нові випадки захворювання на КОВІД, зокрема й одужавші

На ранок, 9 грудня, у Кіровоградській області на коронавірус захворіли 106 жителів області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.
Після проведення ПЛР-тестування були виявленно коронавірусну інфекцію:
сімдесят п’ять у місті Кропивницькому;
один у м. Олександрія;
шість у м. Світловодськ;
три у Благовіщенському районі;
два у Вільшанському районі;
один у Гайворонському районі;
два у Добровеличківському районі;
два у Компаніївському районі;
п’ять у Кропивницькому районі;
один у Маловисківському районі;
один у Новоархангельському районі;
три у Новоукраїнському районі;
два у Петрівському районі;
два в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 29 жителів обласного центру, 5 – з Новгородківського району, 2 з Маловисківського району, по двоє – з Олександрії та Знам’янки та по одному жителю Добровеличківського, Петрівського та Олександрійського районів.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 3 летaльні випaдки внаслідок COVID-19. Йдеться про чоловіка 74-х років з Олександрівського району, 58-річного чоловіка з Добровеличківського району, 72-річного чоловіка з Кропивницького.