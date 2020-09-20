В Олександрії закрили школу на карантин через виявлений коронавірус у педагога

Від завтра, 21 вересня, одна зі шкіл Олександрії переходить на дистанційне навчання через діагностований коронавірус у викладача закладу.

Повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на інформацію голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка у телеграм-каналі.

15 працівників та 102 учні ЗОШ I-III ступенів №2 ім.Горького Олександрійської міськради перебуватимуть на самоізоляції. Діти навчатимуться дистанційно.