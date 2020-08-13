В Україні планується поступове виведення паспортів-книжечок із обігу

Вчора, 12 серпня, на черговому засіданні урядовці підтримали проект Закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки», повідомляє «Голос Громади» на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Відповідно до документу, планується поступове виведення паспортів-книжечок із обігу. Натомість їх замінять пластикові картки.

Проект закону передбачає такі терміни дії паспорту:

– для осіб у віці від 16 до 25 років – до дня досягнення особою 25-річного віку;

– для осіб у віці від 25 до 45 років – до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня вступу в силу цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, – фотокартку під час оформлення паспорта;

– для осіб у віці від 45 років – безстроково за умови, що до дня вступу в силу закону в паспорт вклеєна нова фотокартка після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку, – фотокартку під час оформлення паспорта.

Таким чином, коли громадянину України необхідно буде вклеювати наступне фото, паспорт у формі книжечки будуть замінювати на пластикову карту. Нові паспорти будуть видавати тільки у формі пластикових карт.