Відкриття дитсадків відбуватиметься поступово з певними «незручними» та «незвичними нормами»

З 25 травня в Україні планують відкрити дитячі дошкільні заклади, повідомляє «Голос Громади».

За словами заступника міністра охорони здоров`я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка відкриття садочків по країні відбуватиметься поступово й в залежності від епідемічних показників.

Під час відновлення роботи будуть певні «незручні норми», наприклад як передання дитини вихователю на вулиці, аби не створювати «тисняви» в коридорах. Також, робота кожної групи може мати свій часовий графік аби упередити скупчення людей.

Крім того, зазначено, що відкриття садочків відбуватиметься паралельно з поновленням роботи громадського транспорту.