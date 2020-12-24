Встановили тарифи проїзду платними автошляхами

Кабмін встановив тарифи проїзду на платних дорогах країни, повідомляє “Голос Громади”.

Вартість проїзду через концесійні дороги в Україні буде коливатися від 0,80 до 4,6 грн.

Згідно з розпорядженням, вартість проїзду через платні дороги буде розраховуватися в євро.

Вид транспортного засобу Ставка за км, євро Мотоцикли з причепом (коляскою) і без нього, легкові автомобілі 0,023 Легкові автомобілі з причепом, мікроавтобуси з кількістю місць для сидіння до 10 (включно з водієм) вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн 0,023 Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїзди з дозволеною максимальною масою до 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 з дозволеною максимальною масою не більше 12 тонн 0,045 Вантажні автомобілі та автопоїзди з дозволеною максимальною масою понад 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння понад 29 і дозволеною максимальною масою понад 12 тонн 0,133

Потенційно платними можуть бути наступні автошляхи:

ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави; частина дороги М-06 Київ-Житомир-Рівне; маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11); маршрут Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19); маршрут Харків-Дніпро-Запоріжжя (М-29, M-04, M-18); частина дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.

Платні дороги існують у більшій частині європейських країн і в сусідніх Білорусі, Росії та Молдові. У деяких країнах проїзд безкоштовний для легкових автомобілів із місцевими номерами, але платний для іноземців і вантажівок.