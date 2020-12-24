Встановили тарифи проїзду платними автошляхами

Кабмін встановив тарифи проїзду на платних дорогах країни, повідомляє “Голос Громади”.
Вартість проїзду через концесійні дороги в Україні буде коливатися від 0,80 до 4,6 грн.
Згідно з розпорядженням, вартість проїзду через платні дороги буде розраховуватися в євро.
|Вид транспортного засобу
|Ставка за км, євро
|Мотоцикли з причепом (коляскою) і без нього, легкові автомобілі
|0,023
|Легкові автомобілі з причепом, мікроавтобуси з кількістю місць для сидіння до 10 (включно з водієм) вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн
|0,023
|Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїзди з дозволеною максимальною масою до 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 з дозволеною максимальною масою не більше 12 тонн
|0,045
|Вантажні автомобілі та автопоїзди з дозволеною максимальною масою понад 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння понад 29 і дозволеною максимальною масою понад 12 тонн
|0,133
Потенційно платними можуть бути наступні автошляхи:
- ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави;
- частина дороги М-06 Київ-Житомир-Рівне;
- маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11);
- маршрут Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19);
- маршрут Харків-Дніпро-Запоріжжя (М-29, M-04, M-18);
- частина дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.
Платні дороги існують у більшій частині європейських країн і в сусідніх Білорусі, Росії та Молдові. У деяких країнах проїзд безкоштовний для легкових автомобілів із місцевими номерами, але платний для іноземців і вантажівок.