На Кіровоградщині створять робочу групу з питань підприємців

При Кіровоградській ОДА з’явиться робоча група, діяльність якої буде направлено на актуальні проблеми мікро та малого бізнесу для подальшого напрацювання пакету рішень на державному рівні.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську облдержадміністрацію.

«Нашу роботу з підприємцями координуватиме перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко. Кожен регіон має свою специфіку. Відтак у Києві матимуть розуміння повної картини. Такий крок дуже важливий для подальшого напрацювання пакету рішень на рівні Кабміну і парламенту», – пояснив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

Минулого тижня очільник Кіровоградщини провів зустріч з представниками громадських організацій, які представляють інтереси підприємців.

Нагадаємо, шість тисяч ФОПів області вже подали заявки у додатку «Дія» на отримання такої допомоги.