З липня в Україні збільшився розмір допомоги по безробіттю

З 1 липня 2021 року зріс розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян: з 2270 гривень до 2379. У свою чергу, зріс і розмір допомоги по безробіттю.

За інформацією обласного центру зайнятості мінімальний розмір допомоги по безробіттю у період карантину становить 1000 грн.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю становитиме 9516 грн. Для отримання допомоги у підвищеному розмірі безробітним не потрібно подавати жодні додаткові документи, нарахування буде проводитись центрами зайнятості в робочому порядку.

Нагадаємо, що, відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.