За добу захворіло на КОВІД-19 понад 2 тисячі українців, серед яких і мешканці Кіровоградщини

Станом на ранок 1 вересня зафіксовано 2088 нових випадків захворювань на коронавірусну інфекцію, повідомляє “Голос Громади”.
Серед нових випадків маємо два у Кіровоградській області.
Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 688 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4044 випадки;
Волинська область — 5523 випадки;
Дніпропетровська область — 2398 випадків;
Донецька область — 1448 випадків;
Житомирська область — 3382 випадки;
Закарпатська область — 7600 випадків;
Запорізька область — 1627 випадків;
Івано-Франківська область — 9348 випадків;
Кіровоградська область — 816 випадків (+ 2 випадки: чоловік з Онуфріївки та жінка з Перегонівки Голованівського району);
м. Київ — 13 546 випадків;
Київська область — 5755 випадків;
Львівська область — 14 703 випадки;
Луганська область — 320 випадків;
Миколаївська область — 1284 випадки;
Одеська область — 7494 випадки;
Полтавська область — 808 випадків;
Рівненська область — 9269 випадків;
Сумська область — 1532 випадки;
Тернопільська область — 6194 випадки;
Харківська область — 9338 випадків;
Херсонська область — 400 випадків;
Хмельницька область — 2519 випадків;
Чернівецька область — 10 420 випадків;
Черкаська область — 1594 випадки;
Чернігівська область — 1941 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.