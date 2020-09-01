Сергій Кузьменко має намір висувати свою кандидатуру на посаду мера Олександрії

У зв’язку з проведенням цьогоріч місцевих виборів, у ході яких мешканці міст, сіл та селищ будуть обирати мерів міст, голів територіальних громад та депутатів різних рівнів, багатьох олександрійців цікавить питання щодо кандидатів на головну посаду в місті Олександрія. Нині жителі міста гадають, хто ж має намір очолити Олександрію та балотуватися на посаду міського голови.

На це та інші питання кореспонденту Голосу Громади відповідав колишній очільник Кіровоградської області, Президент футбольного клубу «Олександрія» та засновник благодійного фонду «Турбота» Сергій Кузьменко, якого ми зустріли біля подвір’я Олександрійського колегіуму сьогодні, 01 вересня.

Ви кожного року ведете до школи свою доньку. Чи є для Вас святом перше вересня?

Я народився в Олександрії. Багато років тут живу, і це в мене вже сімнадцяте перше вересня. Мій старший син Іван також навчався у цій школі. Зважаючи, що ми проживали далеко від школи, фактично кожного ранку потрібно було його підвозити. Сьогодні ж вже в шостий клас перейшла донька Настя. Тож, загальний стаж перебування в олександрійському колегіумі скаладає 17 років.

Відповідаючи на ваше запитання, чи є для мене святом перше вересня, скажу так, що за 17 років відводити дітей в школу вже стало справжньою сімейною традицією. Першого вересня у діток починається новий етап. А зважаючи на минулий навчальний рік, коли діти змушені були навчатися вдома, не відвідуючи школу, то сьогодні для кожного з них дійсно справжнє свято. В Олександрії живе прекрасна та талановита молодь, яка, безумовно, хоче навчатися, отримуючи якісну освіту. У цьому їм допомагають вчителі. Тож, як батько двох дітей, я хочу подякувати усім викладачам, які вкладають душу у свою справу, навчають і виховують наших діток. Це титанічний труд, який винагороджується майбутніми успіхами учнів.

Сергію Анатолійовичу, питання не про навчальний рік, яке сьогодні чи не найбільше цікавить кожного мешканця Олександірії. Вже 25 жовтня відбудуться місцеві вибори, на яких олександрійці поряд з депутатами обиратимуть і міського голову. Жителі міста гадають, хто ж буде балотуватися. Звучить і ваше прізвище. То будете, чи ні?

Як я щойно говорив, в Олександрії живе дуже багато талановитої молоді. Я майже кожного дня маю можливість з ними спілкуватися. І завжди чую про те, що вони хочуть жити в перспективному та розвиненому місті.

Та й спілкуючись з дорослими, бачу, що люди справді хочуть змін. Хочуть, щоб Олександрія стала не просто комфортним містом, як зараз. А містом майбутнього. Містом нового рівня. І справді, у мене постійно цікавляться, чи буду я балотуватись на посаду міського голови. Так часто звучить це питання, що я не виключаю такої можливості.

Я багато років роблю, що можу, аби місто йшло в ногу з часом. І навіть випереджувало його. Буду робити це і далі.