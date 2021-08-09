Олександрійська поліція провела відпрацювання

З 6 по 8 серпня працівниками Олександрійського районного відділу поліції спільно з працівниками Національної гвардії України було проведено профілактичне відпрацювання території Олександрійської громади, про це «Голос Громади» повідомили в секторі моніторингу райвідділу.

До відпрацювання вулиць міста були задіяні спільні піші наряди та автопатрулі. В результаті виконання заходу задокументовано 54 факти порушення адміністративного законодавства, серед яких – порушення правил карантину, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, незаконне придбання та зберігання самогону, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та перебування осіб у п’яному вигляді в громадських місцях, що ображає людську гідність та громадську мораль.

Під час відпрацювання здійснювалася робота з особами, які перебувають на обліках в поліції, серед них – раніше судимі, особи, що перебувають під домашнім арештом або під адміністративним наглядом. Також встановлено одну особу, причетну до раніше скоєної крадіжки на території обслуговування.

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 6 випадків дорожньо-транспортних пригод, з яких один – з травмованим учасником.