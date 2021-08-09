На черговій сесії Олександрійської міської ради слухалася і була прийнята до відома інформація про розгляд та кількість депутатських звернень і запитів станом за перше півріччя 2021 року, повідомляє «Голос Громади».

Якщо проаналізувати обговорювану інформацію, то можна скласти своєрідний «рейтинговий список» персональної активності у депутатському корпусі міської ради.

Отже, спершу загальні дані: з 38-ми депутатів свої депутатські звернення і запити на відповідні вимоги та прохання виборців направили 25 представників влади, всього – 96 запитів і звернень.

А тепер по персоналіях. Беззаперечним лідером у цьому «хіт-параді» депутатської активності став Віталій Заріцький – 21 (у тому числі 11 депутатських запитів).

За ним великий відрив від інших колег по депутатському конкурсу має секретар міської ради Вікторія Косяк – 16 депутатських звернень.

Наступне «призове» (третє) місце посів Михайло Матвієнко – 7 (у т.ч. 5 деп. запитів).

Далі: Олена Богоявленська – 7 (у т.ч. 2 запити); Лариса Савченко, Олег Панібратенко – по 5 деп. звернень; Володимир Дожджаник – 5 (у т.ч. 1 запит); Ігор Ділієв – 4 депутатські звернення; Олександр Рушковский – 3 депутатські звернення; Геннадій Лоцман – 3 (у т.ч.1 деп.запит); Євген Моцний – 2 (у т.ч. 1 деп. запит);

Юрій Котов, Віталій Журавльов, Віталій Лоцман – по 2 деп.звернення; Людмила Сосна – 2 деп. запити;

Андрій Ярошевський, Олександр Приходько, Віталій Гаврюшенко – по 1 деп. запиту;

Анатолій Горошко, Андрій Давидовський, Роман Жосан, Дмитро Колісник, Андрій Мамалат, Юрій Нос, Олег Носов – по 1 депутатському зверненню.

(Слід зауважити: коло обов`язків і повноважень депутата місцевих рад включає в себе, крім зустрічей з виборцями, ще багато різних аспектів, визначених державним законодавством).

Для довідки. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов`язаних з його діяльністю, до органів виконавчої влади, органів самоврядування, посадових осіб, правоохоронних, контролюючих органів, підприємств, установ незалежно від форми власності, здійснити певні дії чи надати офіційні роз`яснення з питань, віднесених до їхньої компетенції.

Депутатський запит – підтримана радою вимога депутата до посадових осіб місцевої ради і її органів, селищного, міського голови, керівників установ, підприємств, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, які віднесені до відання ради. Право депутата на депутатське звернення та депутатські запити передбачене Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».