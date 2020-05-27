Залізниця розпочала продаж квитків

Каси «Укрзалізниці» розпочали продаж квитків на потяги далекого прямування, повідомляє «Голос Громади» за даними цього відомства.

Як інформує офіційний сайт «Укрзалізниці», відновлення залізничного руху розпочнеться з 1 червня поточного року, але попередній продаж проїзних квитків на потяги здійснюється вже відсьогодні, 27 травня. Першими відомство планує запустити 5 швидкісних потягів «Інтерсіті», два з яких прямуватимуть у тому числі через Олександрію (київський напрямок). Але з відновленням залізничного руху продовжуватимуть діяти вимоги карантинної безпеки: при посадках у вагони буде здійснюватися температурний скринінг пасажирів, вимагатиметься дотримання «масочного» режиму, вагони всередині підлягатимуть регулярній дезінфекції.