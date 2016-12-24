Цього тижня інтернет-спільноту сколихнула новина щодо бажання трьох регіонів України, серед яких є і Кіровоградська область, нібито підписати договір про автономію.

Цитуємо: «Хмельницкий, Полтава и Кировоград предложат Порошенко подписать договор об автономии. Три региона разработали договор об автономии от центральной власти. Депутаты хотят юридически зафиксировать права регионов и ограничить влияние Киева».

Крім цього в даних інформаційних матеріалах зазначається, що раніше обласні ради цих регіонів вже проголосували за впровадження відповідних договірних відносин.

Проте достеменно відомо, що подібні рішення не вносилися на розгляд Кіровоградської обласної ради, і звичайно ж – не ухвалювалися.

Вивчаючи більш детально представлений інформаційний матеріал, перше, що кидається в очі при перегляді – це адреси сторінок сайтів, на яких і була оприлюднена дана дезінформація. Як правило, це інтернет-ресурси з доменним ім’ям «… .ru», що вказує на відповідну географічну приналежність інтернет-сторінки. Однак в цей перелік входять сайти й з доменами «… .ua», на яких подібним інформаційним матеріалам передує позначка «реклама». А це значить, що за публікацію подібних «фейків» адміністрація даного сайту не несе особистої відповідальності, і більш за все – отримала певну фінансову винагороду. Фотоматеріали, прикріплені на підтвердження «реальності» викладеного тексту, не чіткі й показують усіх учасників лише «зі спини», що дає можливість переглядати тільки потилиці невідомих людей.

Треба зазначити, що це не вперше інтернетом поширюється подібна дезінформація і щоразу вона торкається різних регіонів.

Нажаль, сьогодні наша країна перебуває в досить складних умовах і ми вимушені захищатися не лише зі зброєю в руках на сході, а й намагатися не піддаватися таким ось «інформаційним маніпуляціям». Стає зрозумілим, що наразі такі «фейки» направлені лише на те, щоб дестабілізувати країну зсередини, змінити ціннісні орієнтації та змусити нас таким чином стати більш невпевненими, слабкими та дезорієнтованими в суспільному житті.

Наостанок хочеться побажати читачам бути розбірливими при перегляді подібних дезінфомарцій і не дозволяти себе «ошукати» подібним способом.