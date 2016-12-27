В Кропивницькому поліцейські піймали шахрайку, що видурювала гроші в пенсіонерів Кіровоградщини

В Кропивницькому поліцейські затримали жінку, яка виманювала гроші у пенсіонерів Кіровоградської та сусідньої областей. Про це повідомляє прес-служба Кропивницького відділу поліції Кіровоградської області.

Шахрайка маскувалася окулярами, одягала перуки, постійно перефарбовувала волосся й продовжувала «заробляти гроші» на довірливих пенсіонерах. Діяла аферистка за добре відпрацьованою схемою. Зазвичай представлялася працівником соціальної служби або співробітником комунального підприємства і цікавилася, якої допомоги потребують громадяни літнього віку. Потім пропонувала отримати державну матеріальну допомогу, оформити субсидію, виманюючи готівку.

Пенсіонери, не підозрюючи нічого лихого, віддавали свої скромні заощадження. Крім того, користуючись наївністю стареньких, досвідчена шахрайка видурювала у них гроші нібито на поховання родичів. Отримані кошти жінка у подальшому витрачала на власні потреби.

За словами т.в.о. начальника Кропивницького відділу поліції Дмитра Авдієнка, викрити жінку вдалося завдяки допомозі небайдужих громадянам та колег із сусідньої області. Наразі встановлено, що шахрайка причетна щонайменше до 8 кримінальних правопорушень. Підозрювану затримано».

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Працівники поліції звертаються до громадян і закликають до обережності та пильності. Якщо ж ви все-таки стали жертвою подібного кримінального правопорушення, негайно повідомте про подію правоохоронцям за номером «102».